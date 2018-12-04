شرطية تعتدي على مريض في كندا.. فيديو





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو صادم، يظهر شرطية تعتدي على مراهق مريض، في شمال أونتاريو في كندا، وهو مربوط على نقالة المصابين.وبحسب ctvnews، قال كريس آدامز، المتحدث باسم شرطة ثاندر باي إن الوزارة على علم بالفيديو، وتحقق في أمره، وتبين أن الشرطية تصرفت بوحشية أثناء تقديم العلاج لفتى يبلغ من العمر 17 عامًا.وعنفت الشرطية، المصاب، وهو على النقالة في وسط البرد والجليد، وتصرخ في وجهه: "لا تبصق علي"، ومن ثم غطت فمه بينما كانت تقف إلى جانبها شرطية أخرى لم تتدخل.