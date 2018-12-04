ننشر تفاصيل انطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدينة وحي وقرية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن انطلاق مسابقة لاختيار أفضل عاصمة محافظة - مدينة – حى – مركز – قرية) بنطاق محافظة الشرقية، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



وأكد المحافظ أن هذه المسابقة تأتي فى إطار تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات التى تقدم له.



وأوضح محافظ الشرقية أن الهدف الأساسي من المسابقة هو تحفيز الوحدات المحلية المختلفة للتسابق فيما بينها فى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال تحسين الخدمات المختلفة المقدمة إليه وزيادة معدلات المشاركة الشعبية وتحسين البيئة.



وأشار اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام محافظة الشرقية إلى أن محاور المسابقة ترتكز على خمسة محاور أساسية تشمل ( الإصلاح البيئى – التنمية العمرانية – التنمية المحلية – المشاركة الشعبية – تحسين الخدمات ) ويتبعها مجموعة من البنود الفرعية والتى تساعد على تقييم أداء الوحدة المحلية..لافتا إلى أن المسابقة ستنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات حيث تكون مسابقة داخلية على مستوى المحافظة لأختيار أفضل حى من عواصم المحافظات المقسمة إلى أحياء , وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات , وأفضل قرية , وتحدد الوحدات المحلية الفائزة وتخطر وزارة التنمية المحلية بها.



أما المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية فتتم فيها تصفية الوحدات المحلية الفائزة من كل محافظة وتحديد الثلاث مراكز الأولى للعواصم والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية , ويقوم بالأختيار ثلاث لجان تختص الأولى بتقييم العواصم والأحياء والثانية بتقييم المدن من غير العواصم والثالثة لتقييم القرى وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية وبعض الخبراء المتخصصين.



وأوضح السكرتير العام أن جوائز المسابقة تتضمن على نوعين جوائز مالية وجوائز معنوية حيث تم رصد الجوائز المالية على النحو التالى :



( الجائزة الأولى - الجائزة الثانية - الجائزة الثالثة ) للوحدة المحلية والمدن والأحياء ( 2 مليون جنيه - مليون جنيه - نصف مليون جنيه ) و الوحدات المحلية القروية ( مليون جنيه - نصف مليون جنيه - ثلاثمائة ألف جنيه) على أن يتم صرف نسبة 5 % من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإدارى بالوحدة المحلية الفائزة.



وما يخص للجوائز المعنوية المدينة الأولى والحى الأول : يتم تعيين رئيس المدينة أو رئيس الحى فى أول حركة قادمة بالمحليات سكرتيرًا عامًا أو سكرتير عامًا مساعدًا , حسب درجته الوظيفية , أما بالنسبة للقرية الأولى يتم تعيين رئيس القرية فى أول حركة قادمة بالمحليات رئيسًا لأحدى المدن.



وفي هذا الشأن قامت وزارة التنمية المحلية بوضع مجموعة من الإجراءات لإتمام المسابقة وذلك على النحو التالي:.



إجراءات المسابقة الداخلية على مستوى المحافظات (المرحلة الأولى ) تقوم كل محافظة بتنظيم مسابقة داخلية على مستوى المحافظة لأختيار أفضل حى من عواصم المحافظات المقسمة إلى أحياء وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات وأفضل قرية لتحديد الوحدات المحلية الفائزة وإخطار وزارة التنمية المحلية بها وفقًا للإجراءات التالية :-



·تشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام وعضوية ممثلين عن جهاز شئون البيئة , مديرية الشئون الصحية , مديرية الزراعة , مديرية التربية والتعليم , مديرية الشباب والرياضة , أساتذة الجامعة , رئيس الأتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.



·تقوم اللجنة المشكلة بتطبيق معايير التقييم على المدن والأحياء والقرى فى نطاق دائرة المحافظة.



·تقوم اللجنة بتشكيل فرق عمل مصغرة لزيارة كافة المدن والأحياء والقرى فى نطاق المحافظة ميدانيًا لإستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل وضع التقييم النهائى.



·يتم إخطار وزارة التنمية المحلية رسميًا بإسم أفضل مدينة , أفضل حى , أفضل قرية فى نطاق المحافظة بحد أقصى 25 ديسمبر 2018م.



إجراءات المسابقة على مستوى الجمهورية ( المرحلة الثانية) ...



·تقوم وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة متخصصة من الخبراء والجهات المعنية وإجراء زيارات ميدانية للمحافظات الـ27 لأختيار أفضل عاصمة محافظة .



·وكذلك زيارات ميدانية للمدن والأحياء والقرى المرشحة من قبل المحافظات للمفاضلة بينها واختيار أفضل مدينة من غير عواصم المحافظات وأفضل حى وأفضل قرية .



·وكذلك الواحدات المحلية التى ستحصل على المراكز التالية ( الثانى- الثالث) تمهيدًا لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز .