شاهد.. آثار مصرية ستباع اليوم في مزاد سوثبي بلندن

تبدأ دار مزادات سوثبي في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء، بيع مجموعة من الآثار المصرية، معلنة الأسعار الخاصة بهذه القطع.



وتتراوح أسعار القطع ما بين 4 آلاف - 180 ألف جنيه إسترليني، ومنها تمثال من الحجر الجيري القديم يسمى نخت أنخ، يعود إلى الفترة ما بين عامي 1800 - 1700 قبل الميلاد.



وتشمل القطع أيضا قناع مومياء متعدد الألوان يعود إلى الفترة ما بين عامي 1075 - 1716 قبل الميلاد، بسعر يتراوح ما بين 100 ألف جنيه إسترليني - إلى 150 ألف جنيه استرليني، وتمثال من الحجر الجيري، بقيمة تقديرية من 120 ألف إلى 180 ألف جنيه إسترليني وقطعة خشبية من مومياء لفتاة من العصر الروماني بقيمة ما بين 60 ألف إلى 90 ألف جنيه إسترليني.



وستباع أيضًا العديد من التماثيل الفرعونية الصغيرة، بما في ذلك تمثال برونزي يرجع لعصر آمون، بقيمة تقدر بما يتراوح ما بين 7000 إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.