شاهد.. محمد صلاح يحتفل مع ليفربول بالفوز على إيفرتون

غرَّد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، عبر "تويتر"، كاتبا: "ليفربول هو ليفربول".



ونشر صلاح، صورا، خلال احتفاله مع نادي ليفربول الإنجليزي بفوزه على إيفرتون .



يذكر أن النجم المصرى محمد صلاح حصد المركز السادس فى ترتيب أفضل 30 لاعبا من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي سيُعلن عن الفائز بها بعد قليل، في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية "باريس".