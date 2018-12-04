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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمي بالقاهرة 21 درجة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 15 21
شبين الكوم 14 21
طنطا 14 20
دمنهور 14 20
الإسكندرية 14 21
بلطيم 14 21
مطروح 12 19
السلوم 11 18
سيوة 10 20
بورسعيد 17 22
دمياط 16 22
الزقازيق 14 23
الإسماعلية 12 22
السويس 12 22
العريش 11 22
رفح 12 21
رأس سدر 15 21
نخل 08 20
نويبع 19 22
طابا 14 21
كاترين 07 15
الطور 14 22
شرم الشيخ 19 24
الغردقة 17 24
مرسى علم 16 24
الفيوم 13 21
بنى سويف 13 21
المنيا 10 21
أسيوط 11 21
سوهاج 12 22
قنا 13 22
الأقصر 14 22
أسوان 14 23
أبوسمبل 13 22
الوادي الجديد 11 22
شلاتين 19 25
أبو رماد 20 25
راس حدربة 20 24
حلايب 21 24
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