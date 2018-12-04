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محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر ..صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:39 ص
حملة مكبرة لازالة
حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية
شمس يونس
نجحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، رئيس المركز، فى إزالة 90 حالة تعدٍ بينهم 22 حالة تعدٍ فى المهد على الأراضى الزراعية فى قرى النمسا والعضايمة والمساوية والقرايا. 

وشارك فى الحملة كل من حجازى النحاس، ويوسف جلال، نائبي المركز، وشعبان عباس، نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد أبو الوفا بسطاوى، مفتش فرقة إسنا، ومهندسي الإدارة الزراعية بإسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر؛ تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر ..صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر ..صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر ..صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر ..صور
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