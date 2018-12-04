صورة تكشف إصابة طفلة بالسرطان.. صور

كشفت صورة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات فقط إصابتها بمرض السرطان، بالرغم من التقاط تلك الصورة وهى نائمة فى سريرها.



كان والد الطفلة ديف فليتشر البالغ من العمر 39 عامًا، يلتقط صورة لطفولة ابنته إيزي في ملعب بوو رسيستير لتغفو في الأرجوحة، ليشعر بالصدمة بعدما تبين أن هذه الغفوة، كانت نتيجة إصابتها بسرطان الدم.



وبعد تشخيص المرض، بدأت الطفلة ايزي رحلة العلاج وخضعت إلى 570 جرعة من العلاج الكيميائي القاسي للقضاء على السرطان.