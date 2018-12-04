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ثقافة

دار الأوبرا تنظم حفلا للإنشاد الديني الجمعة المقبل

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:17 م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية ، حفلا لفرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل على مسرح الجمهورية، بمشاركة نجوم الفرقة إبراهيم فاروق ومحمد عبد الحميد وحسام صقر وآيات فاروق وأحمد نافع ومحمد عبدالتواب وطه حسين وتامر نجاح وعيد أبو المجد.

ويتضمن الحفل مجموعة من الأناشيد والابتهالات الشهيرة، لكبار الملحنين منها "صل الله على طه"، "إله الكون يا سندي، دعوني"، "اشهدوا"، "من نور رحاب سيدنا الحسين"، "مولد الهدى"، "ربي سبحانك دوما"، " بدا بدر سعد"، "يا رسول الله يا خير نبي"، "مولاى كتبت رحمة الناس""،"مسك الختام"، "منية النفس".

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره عام 1972،وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وتقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.

وبرعت الفرقة في تقديم هذا الفن الغنائي الذي يتناول موضوعات لها سمات روحانية ودينية كالعشق الإلهي أو مدح الرسول- صلي الله عليه وسلم، وأصبحت أهم فرقة متخصصة فى مصر لتقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة وتبني الأصوات الشابة الواعدة وتدريبها على أداء الأناشيد الدينية والابتهالات.
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