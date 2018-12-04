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رياضة

تعليق قوي من فرانس فوتبول على إدراج محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
نور عادل
توالت إشادات مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بالنجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في حجز مقعده ضمن قائمة العشرة الأوائل في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2018.

وحل محمد صلاح في المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018 من جانب المجلة الفرنسية، محققًا أفضل إنجاز عربي على مدار تاريخ جائزة "الكرة الذهبية"، وثاني أفضل إنجاز أفريقي منذ عام 2009، عندما حل النجم الكاميروني صامويل إيتو خامسًا فى ترتيب أفضل لاعبي العالم.

وقالت المجلة الفرنسية: "إن محمد صلاح أعاد اللاعبين الأفارقة للتواجد في قائمة أفضل 10 لاعبين فى العالم للمرة الأولى منذ عام 2006، عندما حل رياض محرز في المركز 7، مشيرة إلى أن محمد صلاح رفع علم مصر عاليًا في النسخة الحالية من الجائزة".

وأضافت: "تواجد محمد صلاح في المركز الثالث بقائمة أفضل لاعبى العالم هي مكافأة رائعة للنجم المصرى الذى قدم عامًا استثنائيًا مع ليفربول، كما نجح اللاعب المصري في تسجيل 37 هدفًا مع ليفربول خلال 2018، بجانب صناعته للعديد من الأهداف مما يعكس تأثيره الواضح على فريقه".

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن محمد صلاح تزعم هجوم ليفربول مع ساديو ماني وفيرمينو، ونجح فى قيادة "الريدز" للصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه تعرض لإصابة مؤلمة فى الكتف فى الشوط الأول من عمر المباراة التى انتهت بفوز ريال مدريد الإسبانى بنتيجة 3-1.
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