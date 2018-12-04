درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

نشرت الفنانة درة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها أمس، حيث ظهرت درة باطلالة أنيقة خطفت الأنظار.



وظهرت درة في الصور وهي ترتدي فستانا أسود طويلا من labourjoisie، وارتدت إكسسوارت بسيطة مع تسريحة شعر ذيل الحصان والتي تعتمدها درة في الكثير من المناسبات.



وتعتبر درة من الفنانات اللاتى يحرصن دائمًا على مشاركة جمهورهن بصورهن واطلالاتها المختلفة حيث يلقبها البعض بملكة الاناقة .







