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مرأة

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة درة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها أمس، حيث ظهرت درة باطلالة أنيقة خطفت الأنظار.

وظهرت درة في الصور وهي ترتدي فستانا أسود طويلا من labourjoisie، وارتدت إكسسوارت بسيطة مع تسريحة شعر ذيل الحصان والتي تعتمدها درة في الكثير من المناسبات.

وتعتبر درة من الفنانات اللاتى يحرصن دائمًا على مشاركة جمهورهن بصورهن واطلالاتها المختلفة حيث يلقبها البعض بملكة الاناقة .



درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور
درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور
درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور
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