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تعليم

جامعة بنها تنظم قوافل متكاملة لدعم القرى الأكثر احتياجا بالقليوبية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:05 ص
إبراهيم الهوارى
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور حسين المغربى، القائم بأعمال رئيس الجامعة وبمشاركة كليات الجامعة، قوفل طبية وبيطرية وزراعية وتثقيفية ورياضية بقرية عزبة رشيد بمركز بنها، وذلك فى إطار خطة الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية.

وأكد الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة على الدور الهام الذى تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا الى أن هذه القوافل تأتى فى إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع والكشف على أهالي القرى وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان في جميع التخصصات الطبيه وكذلك تقديم الإرشادات البيطرية والزراعية وعقد ندوات تثقيفية وتوعية المرأة بضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية.

وأشار الدكتور المغربى إلى أن جامعة بنها تعمل دائمًا على تقديم خدماتها العلمية والبحثية للمجتمع الخارجى وتقدم الرعاية الصحية لأبنائه، كما تساعدهم على رفع الوعي في مختلف مجالات حياتهم.

وقالت الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة ضمت أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الطب البشرى والطب البيطرى والتمريض والتربية النوعية والزراعة والتربية والتجارة والتربية الرياضية والحاسبات والمعلومات.

واشارت الى أن القافلة الطبية قامت بالكشف على 581 حالة بشرية فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات الى المستشفى الجامعى لاستكمال الفحوصات الطبية كما تم الكشف على 89 حالة بيطرية و5691 طائرا.

وعقدت كلية الزراعة ندوات للتوعية بكيفية المحاصيل ومكافحة الآفات حضرها عدد من المزارعين وقامت كلية التربية بعمل ندوات تثقيفية للطلاب عن كيفية التغلب على صعوبات التعلم وعادات الاستذكار الجيد وعقدت كلية التربية الرياضية لقاء مع طلاب مدرسة القرية لشرح أهمية ممارسة الرياضة.
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