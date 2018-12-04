القبض على سائق وبحوزته 6 طرب حشيش بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من إلقاء القبض على سائق وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، فيما تم تحرير المحضر رقم 15666 جنح أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "رمضان ا. ا" سائق والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا "مخدرات - سرقة"، وبحوزته 6 طرب لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

