وزارة التخطيط: نستهدف دعم ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد الوطني

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، معرضًا لمنتجات طلبة محافظة المنوفية وتتمثل فى تصميمات لتقويم العام الميلادى ٢٠١٩.





وتم تقديم جوائز لأفضل تصميمات مقدمة من الطلبة؛ في إطار حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك"، التي أطلقها المشروع في محافظات الأقصر والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والقليوبية، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال لتشجيع الطلبة على العمل الحر ونشر فكرة ريادة الأعمال بين الطلاب، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل الحر في المحافظات.





وفى ذلك السياق أكدت د. غادة خليل، مدير المكتب الفني بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة جديدة لتقييم الطلبة والتأكد من وصول الفكر الريادي لديهم، مضيفة "نحن فى هذه المرحلة نجنى ثمار الحملة التوعوية ابدأ مستقبلك".





وأشادت "خليل"، بمجهودات المدرسين ومديرين المدارس فى تطبيق تدريبات مشروع رواد 2030 لطلبة المدارس، حيث يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة لنشر الثقافة الريادية، حيث تم القيام بهذه التدريبات فى عدد من المحافظات المختلفة، ومن المستهدف الوصول بعدد المتدربين فى المحافظات الست إلى نحو 174.893 طالبًا، و330 مدرسًا و96 مدير مدرسة، وموجهًا عموميًا، وذلك بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية لتلك المحافظات.





وأشارت "خليل"، إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.





كما أوضحت "خليل"، أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.





وقالت مدير مشروع رواد 2030 إن الطاقات الإبداعية لدى شباب المجتمع لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، موضحة أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يساهم في تحسين الوضع الحالي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة.



