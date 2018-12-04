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حوادث

ضبط 1044 حكما قضائيا في حملة بالبحيرة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:15 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث حملة مكبرة، للقضاء على البؤر الإجرامية ولضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام ولضبط الشارع بدائرة مراكز وأقسام المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1044 حكما قضائيا و2275 غرامة و1712 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين " قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه المعاكس".

كما تمكنت الحملة فى مجال الاشغالات من رفع وإزالة 987 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ضبط 8 مخالفات نظافة.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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