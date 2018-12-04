زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة بمقياس ريختر محافظة أصفهان وسط إيران في وقت متأخر من أمس /الاثنين/.



وذكر مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران - حسبما نقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض وعلى مسافة 25 كيلومترا من مدينة فريدون شهر في أصفهان.

ولم ترد أنباء بشأن خسائر محتملة جراء الزلزال.



