زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة بمقياس ريختر محافظة أصفهان وسط إيران في وقت متأخر من أمس /الاثنين/.
وذكر مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران - حسبما نقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض وعلى مسافة 25 كيلومترا من مدينة فريدون شهر في أصفهان.
ولم ترد أنباء بشأن خسائر محتملة جراء الزلزال.
وذكر مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران - حسبما نقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض وعلى مسافة 25 كيلومترا من مدينة فريدون شهر في أصفهان.
ولم ترد أنباء بشأن خسائر محتملة جراء الزلزال.