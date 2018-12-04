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أخبار العالم

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط إيران

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة بمقياس ريختر محافظة أصفهان وسط إيران في وقت متأخر من أمس /الاثنين/.

وذكر مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران - حسبما نقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض وعلى مسافة 25 كيلومترا من مدينة فريدون شهر في أصفهان.
ولم ترد أنباء بشأن خسائر محتملة جراء الزلزال.

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