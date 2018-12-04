فرق متحركة بمحطات المترو والمساجد والكنائس ضمن حملة 100 مليون صحة بالقاهرة.. فيديو

قال مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، الدكتور محمد شوقى، إن المحافظة استعدت للكشف على المواطنين فى المرحلة الثانية لحملة "100 مليون صحة" بدءًا من المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الكشف على 7 ملايين فى المرحلة الثانية بالمحافظة.



وأضاف مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك مغتربين أيضًا يتوجهون لمراكز الحملات بالقاهرة ويتم الكشف عليهم أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك 1800 حملة فى مختلف أنحاء المحافظة جاهزين للكشف على المواطنين.



وأوضح أنه تم عمل عيادات فى كل مكان بمراكز الشباب والنوادى والوزارات والهيئات، مفيدًا بأن العمل بالعيادات يبدأ من 8 صباحًا وحتى 9 مساءًً، وأن هناك فرقا متحركة بمحطات المترو وميدان رمسيس وفى المساجد والكنائس والمصالح الحكومية.

