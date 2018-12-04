البيئة تنظم ورشة عمل حول إعادة استخدام وسائط التبريد والتكييف

نظمت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ورشة عمل عن دراسة جدوى إنشاء مراكز إستصلاح (إعادة تهيئة) إقليمية لوسائط التبريد التي يتم استرجاعها من أجهزة التبريد والتكييف.





تهدف الورشة إلى تجميع وتنقية وإعادة استخدام وسائط التبريد مما يحقق منافع بيئية نتيجه لمنع إطلاق الغازات في الجو أثناء عملية الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة إضافة إلى العائد الاقتصادي نتيجة تقليل كميات وسائط التبريد التي يتم استيرادها من الخارج.





وأكد الدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون أنه سيتم إعداد كراسة شروط تمهيدا لتلقي عروض من الشركات الراغبة في تنفيذ هذا النشاط علي أن يتم تقييم العروض وإختيار أفضل العروض ، حيث سيقوم جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني والمادي للشركات التى سيتم اختيارها، كما سيقوم جهاز شئون البيئة بإمداد الجهات الرقابية بالأجهزة المعملية لضمان جودة المنتج وتحقيق الالتزام من خلال تحديث مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وبناء الثقة من خلال التوعية الجماهيرية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية .



