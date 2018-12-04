تركيا تستغل الأراضي القطرية في تجربة أسلحتها

قامت شركة "أسيلسان" التركية، المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية، بإجراء تجارب لأحدث أسلحتها على الأراضي القطرية، مما يعكس استغلال أنقرة للدوحة، لتسويق أسلحتها ذات الصناعة المحلية.



وأوضحت شبكة سكاي نيوز، أن شركة أسيلسان، المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية، قد أجرت الاختبار الأول لمنظومة سلاح "صرب – ظفر"، وسط صحراء قطر. كما خضعت المنظومة لاختبارات مكثفة على يد الجيش القطري. ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الاختبارات مرجعا مهما من أجل عقود البيع الكبيرة، التي تهدف الشركة لتوقيعها بين تركيا والخارج.



فمن خلال توقيع بسيط، أصبحت الأراضي القطرية رهينة لتجارب الأسلحة التركية، وذلك من خلال صفقة "برق"، التي تم توقيعها في مارس الماضي، بين شركة "أسيلسان" التركية و"برزان القابضة"، التابعة لوزارة الدفاع القطرية.



وتحول هذه الصفقة الدوحة إلى حقل اختبار تركي، بهدف استقطاب المشترين المحتملين للأسلحة تركية الصنع.



لكن في الواقع، كرست الصفقة استغلال أنقرة للدوحة، بداية عبر القاعدة العسكرية التركية الأولى في المنطقة التي تم زرعها في قطر، وبعدها عبر سلسلة اتفاقيات عسكرية وأمنية ودفاعية.



وجدير بالذكر أنه بعد توقيع اتفاقية "برق"، أكد مستشار الصناعات الدفاعية التركي، إسماعيل دمير، أنها تظهر جدية التعاون بين تركيا وقطر، وسيكون لها نتائج جيدة للبلدين. إلا أنه في الواقع، تبرز الصفقة استغلال أنقرة للدوحة، بداية عبر القاعدة العسكرية التركية الأولى في المنطقة التي تم زرعها في قطر، وبعدها عبر سلسلة اتفاقيات عسكرية وأمنية ودفاعية.



وقد شهدت العلاقة بين أنقرة والدوحة نموا متزايدا، خلال العاميين الماضيين، منذ مقاطعة الدول العربية (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) للدوحة لدعمها الإرهاب والجماعات المتطرفة.