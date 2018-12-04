لم يمر مرور الكرام.. الانتقادات تطارد بريانكا شوبرا بسبب حفل زفافها.. صور

تلقت النجمة العالمية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، هجوما عنيفا من منظمة بيتا العالمية بتهمة إساءة التعامل مع الحيوانات بسبب استخدامهما حصان أبيض في مراسم حفل الزفاف، والذي ظهر مزينا بالملابس الهندية.



وغردت المنظمة عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "عزيزتي بريانكا شوبرا وعزيزنا نيك جوناس فيل من أجل حفل الزفاف تم ربط الأحصنة بالسلاسل.. مبروك ولكننا نادمون لأنه لم يكن يوما سعيدا للحيوانات".



وتعجب القائمون على منظمة بيتا من مشاركة الحيوانات في حفل زفاف بريانكا شوبرا، فيما أعرب عدد من المدافعين عن حقوق الحيوانات عن استيائهم من تصرف نجمة بوليوود، مؤكدين أن ذلك التصرف لن يزيدها توهجها بل يقلل من قيمتها.

