في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.
وجاءت مانشيتات الصحف على النحو التالي:
- جريدة "الأخبار":
الرئيس يفتتح معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية
وزير الدفاع: الجيش حارس الوطن.. وقوتنا للحفاظ على أمننا
منتدى شباب العالم يتلقى دعوة لعرض التجربة المصرية بمؤتمر الاتحاد الاورومتوسطي
- جريدة "الوطن":
"التضامن": مستشفى "57" برئ من "التجارب السريرية ومضاربة البورصة"
نتائج حوار "الإيجار القديم": عقود جديدة لـ "التجاري والخدمي".. وزيادة تدريجية لـ"السكني"
- جريدة "الدستور":
"التخطيط": الدين العام في المستوى الآمن
مدبولي: إزالة أي مخالفات بناء ولن نسمح بظهور عشوائيات
ماكرون يتجه إلى "القبضة الحديدية" لمواجهة الشغب
-جريدة "الوفد":
الاحد.. "الأزهر" يناقش مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه توقيع عقد الخط الثاني للمترو من شبرا الخيمة إلى قليوب
غرق مركب صيد بخليج السويس على متنه 14 صيادًا
وجاءت مانشيتات الصحف على النحو التالي:
- جريدة "الأخبار":
الرئيس يفتتح معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية
وزير الدفاع: الجيش حارس الوطن.. وقوتنا للحفاظ على أمننا
منتدى شباب العالم يتلقى دعوة لعرض التجربة المصرية بمؤتمر الاتحاد الاورومتوسطي
- جريدة "الوطن":
"التضامن": مستشفى "57" برئ من "التجارب السريرية ومضاربة البورصة"
نتائج حوار "الإيجار القديم": عقود جديدة لـ "التجاري والخدمي".. وزيادة تدريجية لـ"السكني"
- جريدة "الدستور":
"التخطيط": الدين العام في المستوى الآمن
مدبولي: إزالة أي مخالفات بناء ولن نسمح بظهور عشوائيات
ماكرون يتجه إلى "القبضة الحديدية" لمواجهة الشغب
-جريدة "الوفد":
الاحد.. "الأزهر" يناقش مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه توقيع عقد الخط الثاني للمترو من شبرا الخيمة إلى قليوب
غرق مركب صيد بخليج السويس على متنه 14 صيادًا