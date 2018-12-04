في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.



وجاءت مانشيتات الصحف على النحو التالي:



- جريدة "الأخبار":

الرئيس يفتتح معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية

وزير الدفاع: الجيش حارس الوطن.. وقوتنا للحفاظ على أمننا

منتدى شباب العالم يتلقى دعوة لعرض التجربة المصرية بمؤتمر الاتحاد الاورومتوسطي



- جريدة "الوطن":

"التضامن": مستشفى "57" برئ من "التجارب السريرية ومضاربة البورصة"

نتائج حوار "الإيجار القديم": عقود جديدة لـ "التجاري والخدمي".. وزيادة تدريجية لـ"السكني"



- جريدة "الدستور":

"التخطيط": الدين العام في المستوى الآمن

مدبولي: إزالة أي مخالفات بناء ولن نسمح بظهور عشوائيات

ماكرون يتجه إلى "القبضة الحديدية" لمواجهة الشغب



-جريدة "الوفد":

الاحد.. "الأزهر" يناقش مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه توقيع عقد الخط الثاني للمترو من شبرا الخيمة إلى قليوب

غرق مركب صيد بخليج السويس على متنه 14 صيادًا

