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في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.

وجاءت مانشيتات الصحف على النحو التالي:

- جريدة "الأخبار":
الرئيس يفتتح معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية
وزير الدفاع: الجيش حارس الوطن.. وقوتنا للحفاظ على أمننا
منتدى شباب العالم يتلقى دعوة لعرض التجربة المصرية بمؤتمر الاتحاد الاورومتوسطي

- جريدة "الوطن":
"التضامن": مستشفى "57" برئ من "التجارب السريرية ومضاربة البورصة"
نتائج حوار "الإيجار القديم": عقود جديدة لـ "التجاري والخدمي".. وزيادة تدريجية لـ"السكني"

- جريدة "الدستور":
"التخطيط": الدين العام في المستوى الآمن
مدبولي: إزالة أي مخالفات بناء ولن نسمح بظهور عشوائيات
ماكرون يتجه إلى "القبضة الحديدية" لمواجهة الشغب

-جريدة "الوفد":
الاحد.. "الأزهر" يناقش مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه توقيع عقد الخط الثاني للمترو من شبرا الخيمة إلى قليوب
غرق مركب صيد بخليج السويس على متنه 14 صيادًا
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