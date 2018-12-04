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مرأة

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من أحدث إطلالة لها.

وظهرت هيفاء بتوب بدون أكمام بأسلوب "body suit" عليه رسومات ويبلغ ثمنها نحو 1,200 دولار أمريكي، وأكملت إطلالتها بسروال مطاطي بنفس الرسومات ويبلغ ثمنه نحو 775 دولار أمريكي، وجاكيت من الفراء باللون الأحمر الصارخ.

أما من ناحية الإكسسوارت، فارتدت عقدًا ذا سلاسل لفت الأنظار، واختارت تسريحة ذيل حصان.
سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور
سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور
سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور
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