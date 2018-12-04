رئيس قطاع التوعية: تطبيق رقم التسجيل الضريبى إلزاميا من مايو 2019

أكد محمد شوقي رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أن البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية هى عبارة عن وسيلة إلكترونية تم تطويرها من قبل المصلحة تنفيذا لتوجيهات وزير المالية لاستحداث منظومة إلكترونية تتيح لممولين الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بمختلف أنواعها إلكترونيًا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg للتيسير على المجتمع الضريبى بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.
وقال " شوقي "في ندوة لمصلحة الضرائب المصرية مع اتحاد الصناعات المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي ، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها ، لافتًا إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019 على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.
وأضاف أن الخط الساخن الخاص بالدعم الفني التكنولوجي المتعلق بكيفية ملء الإقرار إلكترونيا هو 16332 والبريد الإلكتروني[email protected] ، و في حالة وجود أى استفسارات فنية ضريبية متعلقة بقانون ضريبة القيمة المضافة أو قانون ضريبة الدخل يكون من خلال الخط الساخن 16395 والبريد الإلكتروني[email protected]
لفت " شوقي " إلى أن هناك فرق عمل ميدانية من المصلحة وشركتي إيفينانس وشركة إكسيل على مستوى جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم التكنولوجي للشركات في أماكن العمل نفسها.
وأوضح رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به سواء كانت ( مشتريات ،مبيعات، اذون خصم واذون إضافة وبيانات الإفراجات الجمركية) والمستخرجة من النظام المحاسبي الخاص به، وكذلك استعراض كافة البيانات الموجودة بالملف بشكل أسهل والبيانات الاحصائية عن عدد إجمالي كلا من ( المحلي والمستورد بفواتير المشتريات ) و ( المحلي والصادرات بفواتير المبيعات ) ، بالاضافة الى حساب الممول لقيمة الضريبة على القيمة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق الالكترونى ، مؤكدًا أن التطبيق الالكترونى لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني .
وأشار رئيس قطاع العمليات الضريبية أنه بعد إنتهاء المسجل من تسجيل حسابه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالتوجه إلى المأمورية المختصة ( دخل ) لتفعيل الحساب الخاص به بعد مرور 24 ساعة عمل من قيامه بتسجيل حسابه على المنظومة للقيام بتفعيل حسابه والتوقيع على نموذج شروط استخدام الخدمة المعد من قبل مصلحة الضرائب المصرية ، قائلا أن المسجل يستطيع بعد تفعيل حسابه من المأمورية أن يقدم إقراره عبر الانترنت بعد مرور 24 ساعة عمل من عملية التفعيل .
وقال " شوقي "في ندوة لمصلحة الضرائب المصرية مع اتحاد الصناعات المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي ، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها ، لافتًا إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019 على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.
وأضاف أن الخط الساخن الخاص بالدعم الفني التكنولوجي المتعلق بكيفية ملء الإقرار إلكترونيا هو 16332 والبريد الإلكتروني[email protected] ، و في حالة وجود أى استفسارات فنية ضريبية متعلقة بقانون ضريبة القيمة المضافة أو قانون ضريبة الدخل يكون من خلال الخط الساخن 16395 والبريد الإلكتروني[email protected]
لفت " شوقي " إلى أن هناك فرق عمل ميدانية من المصلحة وشركتي إيفينانس وشركة إكسيل على مستوى جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم التكنولوجي للشركات في أماكن العمل نفسها.
وأوضح رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به سواء كانت ( مشتريات ،مبيعات، اذون خصم واذون إضافة وبيانات الإفراجات الجمركية) والمستخرجة من النظام المحاسبي الخاص به، وكذلك استعراض كافة البيانات الموجودة بالملف بشكل أسهل والبيانات الاحصائية عن عدد إجمالي كلا من ( المحلي والمستورد بفواتير المشتريات ) و ( المحلي والصادرات بفواتير المبيعات ) ، بالاضافة الى حساب الممول لقيمة الضريبة على القيمة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق الالكترونى ، مؤكدًا أن التطبيق الالكترونى لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني .
وأشار رئيس قطاع العمليات الضريبية أنه بعد إنتهاء المسجل من تسجيل حسابه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالتوجه إلى المأمورية المختصة ( دخل ) لتفعيل الحساب الخاص به بعد مرور 24 ساعة عمل من قيامه بتسجيل حسابه على المنظومة للقيام بتفعيل حسابه والتوقيع على نموذج شروط استخدام الخدمة المعد من قبل مصلحة الضرائب المصرية ، قائلا أن المسجل يستطيع بعد تفعيل حسابه من المأمورية أن يقدم إقراره عبر الانترنت بعد مرور 24 ساعة عمل من عملية التفعيل .