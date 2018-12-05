ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم وضوء المرأة بـ الميك أب

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن مواد التجميل التى تضعها المرأة على وجهها نوعان، نوع يشكل طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة ونوع لا يكوّن طبقة عازلة. 

وأضاف "جمعة"، فى إجابته عن سؤال «توضأت لصلاة الفجر ثم وضعت الميك أب وأردت الوضوء لصلاة الظهر فهل يجوز أن أتوضأ بالميك أب؟»، أن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوءُها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء. أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.

وأشار إلى أنه إذا كان المكياج سائلًا ومن النَّوع الذي تتشرَّبُه البشرة -أي: من النوع المائي- بحيث لا يَحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا حرج من الوضوء مع وجوده.
loading...

ترشيحاتنا

حاكم الشارقة يستقبل مجدى يعقوب

إيناس عز الدين بعد مغادرة المستشفى: الحمد لله.. صور

بمشاركة رمضان صبحي.. هدرسفيلد يواصل السقوط بثنائية أمام بورنموث.. فيديو

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة حول تقدم رئيس لجنة الحكام بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ

الأخ سند.. أسد ينقذ شقيقه من موت محقق بأنياب 20 ضبعا.. فيديو

محمد صبحى يدافع عن رانيا يوسف: هناك فنان يقبل مزته أمام الجميع.. فيديو

هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف

محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

تعرف على سر اتجاه البنك المركزي المصري لإصدار النقود البلاستيكية

2 جنيه بلاستيك.. حكاية عُملة انتهت قبل أن تبدأ

لوقاية الأطفال من التشوهات والعيوب الخلقية .. اتبعي هذه النصائح

تامر أمين: فرنسا أمام تطور خطير ومهم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟