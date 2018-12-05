حكم وضوء المرأة بـ الميك أب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن مواد التجميل التى تضعها المرأة على وجهها نوعان، نوع يشكل طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة ونوع لا يكوّن طبقة عازلة.





وأضاف "جمعة"، فى إجابته عن سؤال «توضأت لصلاة الفجر ثم وضعت الميك أب وأردت الوضوء لصلاة الظهر فهل يجوز أن أتوضأ بالميك أب؟»، أن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوءُها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء. أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.



