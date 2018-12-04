الاستراتيجي: المعرض الرابع للأخشاب لعب دورا في تعزيز قيمة المنتجات المصرية

كشف وليد فرغل المدير التنفيذي لـمجموعة الاستراتيجي الإماراتية والمنظمة للمعرض الدولي الرابع للأخشاب، والذي انتهت فعالياته أمس الإثنين، عن استهداف الشركة الوصول بحجم الصفقات التجارية التي تم إبرامها على هامش فعاليات المعرض لمليار جنيه.



وأشار فرغل، في بيان، إلى أن النسخة الرابعة للمعرض لعبت دورا كبيرا في تعزيز قيمة وقدرة المنتجات الخشبية المصرية على النفاذية بالأسواق الخارجية خاصة في ظل وجود ومشاركة أكثر من 175 شركة من 24 دولة على مستوى العالم، مضيفًا "نسعى مستقبلًا لتنظيم عدد من المعارض الأخرى وخاصة في قطاعات العقارات والاستثمار بشكل عام، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وإتاحة الفرصة لها للتواجد بالأسواق الخارجية والتصدير".



من ناحية أخرى، قال محمد الصعيدي مدير فرع الإستراتيجي بمصر وإفريقيا، إن النسخة الرابعة للمعرض الدولي للأخشاب تلقي اهتماما بالغا لدى أطراف الصناعة بمصر وإفريقيا وعالميًا، مشددًا على أن حجم الزيارات التي تمت للمعرض خلال اليومين الماضيين غير مسبوقة في معرض متخصص في قطاع الأخشاب بالمنطقة العربية والإفريقية.



وأشار الصعيدي، إلى أن نجاح المعرض خلال فترة انعقاده يؤكد وجود مناخ استثماري بتنوع أشكاله بمصر خلال الفترة الأخيرة، مضيفا "هناك دعم كبير من قبل وزارة التجارة والصناعة والتصديري للأثاث وغرفة صناعة الأخشاب"، وهو ما ظهر جليًا من خلال اللقاءات الثنائية للمستثمرين المصريين ونظرائهم من دول العالم، التي وفرها "تحديث الصناعة"، مع مختلف أطراف صناعة الأخشاب علي هامش فاعليات المعرض، مضيفًا "سيتم الإعلان عن حجم الصفقات التجارية التي تمت علي خلال المعرض.



وأكد حسين كمال مدير المعرض الدولي الرابع للأخشاب، أنه من المقرر أن تنظم "الإستراتيجي"، معرض دولي للأخشاب بالجابون، خلال النصف الأول لـ 2019، ويستهدف المعرض دعم توجه الدولة المصرية في تعزيز التعاون التجاري مع دول القارة السمراء، وعودة مصر لريادتها بإفريقيا على كل المستويات الاقتصادية.



وأضاف كمال، أن عدد الزائرين للمعرض وصل لما يقارب 9300 زائر، بالإضافة إلى منتجين ومستوردين وعاملين في قطاع الأخشاب بمصر وإفريقيا، وهو ما يؤكد نجاح المعرض في نسخته الرابعة.



من ناحية أخرى عبر ممثلو الـ24 دولة المشاركين في النسخة الرابعة للمعرض، عن التحسن الملفت في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار بمصر موخرا، مقارنة بالفترات السابقة.