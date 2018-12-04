محافظ البحيرة: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية برشيد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة دفع العمل وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية برشيد والوقوف على احتياجات المدينة من التطوير والتنمية لجعلها مقصدًا ومزارا سياحيا ومتحف مفتوحًا للسياحة العالمية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال تفقده يرافقه الدكتورة نهال بلبع لأعمال الصرف الصحي وتنفيذ خط الانحدار الرئيسي على طريق كورنيش النيل بالجدية والذى كان متوقف العمل به منذ عام 2015م ومن المقرر الانتهاء منه فى موعد أقصاه 31/12/2019م بتكلفة 25 مليون جنيه ووجه بالبدء فى أعمال رصف الطريق المتهالك ورد الشيء لأصله بطول 1.5 كيلومتر وذلك نظرا لوجود أعمال الصرف.





وتفقد محافظ البحيرة 11 عمارة سكنية بقرية الجدية برشيد والتى تضم عدد 235 وحدة سكنية تم إدراجها ضمن مشروعات الجهاز التنفيذي الجاري تنفيذها بالقرية استجابة لمطالب أهالي المنطقة وقرر ربطها مع محطة الصرف الصحي بالجدية.





كما شهدت جولة المحافظ تفقد منطقة الكسارة العشوائية التي تم تطويرها بمدينه رشيد حيث شملت اعمال التطوير رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات وعمل مساحات خضراء و الانتهاء من بناء 5 عمارات سكنية "أرضى و 5 أدوار علوية" بواقع 4 شقق لكل طابق تضم 116 وحدة سكنية، و8 محلات تجارية بتكلفة 20 مليون جنية ووجه المحافظ بسرعة إجراء القرعة العلنية.





وجاء تطوير منطقة الكسارة برشيد في إطار اتفاقية التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بوزارة الإسكان والمحافظة، لتطوير منطقة الكسارة برشيد باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى كانت تشكل خطورة على أرواح المواطنين القاطنين بها، وممتلكاتهم نظرا لانخفاض منسوب الأرض بها فأزيلت تلك العمارات السكنية وأسندت أعمال التنفيذ لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ومن المقرر تسكين اصحاب تلك الوحدات خلال هذا الشهر .



