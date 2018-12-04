رد دينا الشربيني على من منتقدي ارتباطها بالهضبة يصل لـ 2 مليون مشاهدة.. فيديو

حقق مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني ترد من خلاله على الانتقادات التي طالتها بسبب علاقتها بالنجم عمرو دياب خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، ما يقارب 2 مليون مشاهدة.



وردت "الشربيني" على هذه الانتقادات وهي في هيستيريا ضحك قائلة: "أنا أهلي ربوني على إني مقولش على حاجة وحشة.. بس اللي أهلي زرعوه فيا مش موجود عند ناس كتير، بيتدخلوا في كل تفاصيل حياتي، وهو ما لا أفعله، فأنا عمري ما تدخلت فيما لا يعنيني".



كان هذا التعليق ردا من دينا على منتقدي علاقتها بالهضبة، كما ألمحت مقدمة البرنامج إسعاد يونس دون ذكر اسم المطرب، خاصة أن دينا الشربيني تتعرض لحملة هجوم دائمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب علاقتها بالهضبة التي أصبحت معلنة للجميع.