الصحف الإماراتية: تقرير بريطانى يؤكد تحمل الاقتصاد الإماراتي تراجع أسعار النفط.. قرقاش: انسحاب قطر من الأوبك دليل على انحسار نفوذها.. أمريكا تعيد فتح سفارتها فى الكونغو بعد التهديد الإرهابي

«كابيتال إيكونوميكس»: الاقتصاد الإماراتي قادر على تحمل تراجع أسعار النفط

قرقاش: انسحاب قطر من «أوبك» إقرار بانحسار دور ونفوذ الدوحة

أمريكا تعيد فتح سفارتها في الكونغو اليوم بعد التهديد الإرهابي





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أهم الأنباء على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





فقد سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء على تقرير صادر عن مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، يشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي قادر على تحمّل التراجعات التي تشهدها سوق النفط حاليًا، لافتًا إلى أن الحساب الجاري لدولة الإمارات سيواصل تحقيق فائض، حتى في حال وصول أسعار النفط إلى 30 دولارًا للبرميل.





وأشارت صحيفة البيان إلى تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة غير المقيمين.





وقد رحب بن راشد بالسفراء الجدد، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم والعمل بجد وإخلاص من أجل تطوير علاقات دولهم مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح الجميع المشتركة ويعود بالفائدة على شعوبنا.





وعربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم، تأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بأن قرار قطر بالانسحاب، أمس، من «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) يشكل إقرارًا بانحسار دور ونفوذ الدوحة.





وكان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أعلن، أمس، أن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول، اعتبارًا من يناير المقبل.





وأوضحت صحيفة الخليج أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد اختتم زيارته للجزائر التي غادرها، مساء أمس الاثنين، بعد أن تكللت بإنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والمشاريع الاستثمارية في مجالات مختلفة، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.





وأشارت الصحيفة أيضا إلى اعتراف رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده تواجه «تحديات مزمنة» منذ وقت طويل، وليس فقط بفعل العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.





وقال «العوامل الخارجية تؤثر في اقتصادنا، لكن هناك مشكلات مستمرة منذ زمن»، مشيرا إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلاده.





دوليا، أشارت صحيفة البيان إلى اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء محادثات مستقبلية مع الرئيسين الصيني والروسي بهدف وقف ما وصفه بـ«سباق تسلح كبير وخارج عن السيطرة».





وكتب ترامب في تغريدة صباحية «الولايات المتحدة أنفقت 716 مليار دولار هذا العام. هذا جنون!»، مضيفًا «أنا متأكد أنه في وقت ما في المستقبل، الرئيس شي (جينبينج) وأنا، إضافة إلى الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، سنبدأ التحدث عن وقف جدي لما أصبح سباق تسلح كبيرًا وخارجًا عن السيطرة».





وفي شأن أخر، ذكرت الصحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه ضغوطا للكشف عن التفاصيل الكاملة للمشورة القانونية بشأن اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في ظل خلاف من المحتمل أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لماي، فيما يتعلق بالحصول على موافقة برلمانية على الاتفاق.





وأوضحت الصحيفة أيضا تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن إجراء إيران اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس نووية يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت طهران للتوقف فورًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية.





وقالت أنييس فون دير مول الناطقة باسم الوزارة في بيان: «فرنسا قلقة بشأن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى يوم السبت، وهي تدين هذا العمل المستفز المزعزع للاستقرار».





وفي السياق نفسه، ذكرت الصحيفة أن فرنسا وبريطانيا قد طلبتا، أمس الاثنين، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بعد اتهامهما إيران باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع الثلاثاء المقبل.





وأوضحت صحيفة الاتحاد أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أنها ستعيد فتح سفارتها في جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع على إغلاقها بسبب "تهديد إرهابي"، حيث إن السفارة والمنشآت الأخرى في العاصمة كينشاسا مغلقة منذ 26 نوفمبر وتم نصح المواطنين الأمريكيين "بالتواري عن الأنظار".



