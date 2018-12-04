متحدث البرلمان: انبهار عالمي بمعرض إيديكس المصري للصناعات العسكرية

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة على الافتتاح التاريخى لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، والذي يقام في مصر ومنطقة شمال أفريقيا ووسطها للمرة الأولى في تاريخها.





وقال "حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم: إن الرأى العام المصرى شعر بارتياح كبير وواسع النطاق وتأكد أن الدولة المصرية لديها إمكانيات الدول الكبرى وأن المعرض المصرى العالمى "إيديكس 2018"، الذي يشارك فيه عدد كبير من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان من دول العالم، يؤكد ذلك ويمنحنا الإحساس أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن لديها القدرة والكفاءة على حماية الأمن القومى المصرى والعربى والخليجى ولديها القدرة فى هزيمة الارهاب و الارهابيين وتطهير مصر كلها من دنسهم خاصة أن هذه النوعية من المعارض لا يتم تنظيمها إلا في الدول الكبرى فلا تنمية بدون درع قوي يحميها.





ووجه الدكتور صلاح حسب الله الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المعرض بالصورة المشرفة التى تابعها العالم كله وانبهر به ليتأكد أن مصر دولة مستقرة وآمنة ولديها صناعة تسليح عريقة ومتميزة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت رؤيته رؤية قائد ومقاتل عظيم عندما أحدث نقلة نوعية عالمية غير مسبوقة فى تسليح الجيش المصرى ليحتل مكانة متقدمة ومهمة في التصنيف العالمى للجيوش الكبرى في العالم.



