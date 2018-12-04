نيابة الإسكندرية تحبس سائقا 4 أيام بعد ضبطه وبحوزته 40 ألف قرص مخدر

أمرت نيابة ثان العامرية بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق معه، حيث كان قد تم ضبطه أمس في أحد الأكمنة وبحوزته 40 ألف قرص مخدر.





البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية بقيام المدعو "عبدالونيس م. ع"، 36 عاما، سائق مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 11 قضية "سرقة، ضرب، إتلاف" بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالأقراص المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 40 ألف قرص مخدر، وذلك أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم .



