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ديني

حكم المسح على الجورب

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان مرتدياً لجورباً ويريد المسح عليه للوضوء فيجوز ذلك ولكن بشروط, 

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم المسح على الجورب؟»، أن جماهير العلماء اشترطوا فى المسح على الجورب -الشراب- إن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وأوضح أنهم اشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

وأشار الى أنه لو توافرت هذه الشروط فى الجورب فيجوز المسح عليه وذلك عند بعض المذاهب الفقهية ويجوز الأخذ بهذا تخفيفاً فى بعض المواقف التى لا يمكن للإنسان فيها أن يخلع الشراب وأن يتوضأ كما نتوضأ فى سائر الأيام العادية.
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