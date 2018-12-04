ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ماسيميليانو أليجري أفضل مدرب في إيطاليا 2018

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
القسم الرياضي
توج ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا، المقدمة "جران جالا ديل كالتشيو"، والمعروفة باسم جوائز الكالتشيو، خلال حفل أقيم مساء أمس، الاثنين، في مدينة ميلانو.

وكان أليجري قاد يوفنتوس للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع نابولي.

ويتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط، عن نابولي صاحب المركز الثاني.
loading...

ترشيحاتنا

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها للكيلو

رد دينا الشربيني على من منتقدي ارتباطها بالهضبة يصل لـ 2 مليون مشاهدة.. فيديو

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية.. فيديو

أمن الجيزة يكشف عن عصابة سرقة السجائر والتونة من محلات الهرم

تعليق قوي من فرانس فوتبول على إدراج محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم

غيابات بالجملة في تشكيل الأهلي قبل لقاء الجونة

ميسي يحقق أسوأ مركز له منذ 12 عاما

رئيس قطاع التوعية: تطبيق رقم التسجيل الضريبى إلزاميا من مايو 2019

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات.. فيديو

أبنائي متضررون من طليقتي فهل أمنعهم عن زيارتها ..فيديو

شاهد.. آثار مصرية ستباع اليوم في مزاد سوثبي بلندن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

شاهد.. آثار مصرية ستباع اليوم في مزاد سوثبي بلندن

العصار يستقبل وزير دفاع الكاميرون ومدير مركز الملك عبد الله الثاني بمعرض إيديكس‎

فيديو

السفارة الأمريكية بالقاهرة: فخورون بالمشاركة في معرض أيديكس 2018.. فيديو
نهال نبيل تغني تتر نهاية مسلسل سارة في صدى البلد.. وهذه علاقة حنان ترك بالأغنية
شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في أوروبا
شاهد.. لحظة اصطدام طائرة ركاب بمبنى سكني في المكسيك
نهال نبيل تكشف سبب اختفائها بعد تتر مسلسل سارة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟