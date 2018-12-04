ماسيميليانو أليجري أفضل مدرب في إيطاليا 2018

توج ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا، المقدمة "جران جالا ديل كالتشيو"، والمعروفة باسم جوائز الكالتشيو، خلال حفل أقيم مساء أمس، الاثنين، في مدينة ميلانو.



وكان أليجري قاد يوفنتوس للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع نابولي.



ويتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط، عن نابولي صاحب المركز الثاني.

