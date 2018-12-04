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فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:15 م
فعاليات متنوعة للنشاط
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية
شاذلى عبد الفتاح
استقبل متحف النوبة اليوم، الثلاثاء، وفدا طلابيا من مدرسة الصداقة الجديدة الإعدادية المشتركة، وذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية التى يتم تنفيذها بالمتحف.

وقام الوفد الطلابى بزيارة العديد من النشاطات من برنامج اليوم الكامل، ومنها جولة متحفية بقاعات المتحف، وجولة أخرى بحديقة المتحف، فضلًا عن زيارة مركز التراث الحضارى بالمتحف "البيت النوبى"، مع عرض بعض الأفلام الوثائقية.

كما تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية من خلال فريق العمل بمتحف النوبة الذى ضم سمية رمضان، رئيس قسم التربية المتحفية، ومهندس وليد إبراهيم محجوب، مدير الإدارة الزراعية لآثار أسوان والنوبة، وأحمد عيسى، مدير مركز التراث الحضارى، وياسر عبد الراضى، أخصائى صيانة وترميم الآثار، ووائل محمد صلاح، فنى تشغيل قاعات، وفاطمة الزهراء على، فنى آثار.

ورافق الوفد الطلابى أبو الحجاج محمد، موجه أول تاريخ بمديرية التربية والتعليم بأسوان، وسيد أبو الفضل، موجه تاريخ ثانوى، وحسين أحمد، موجه تاريخ ثانوى، وأصولية محمود، مديرة المدرسة، وعدلى ورثى، موجه أول فلسفة، وطارق محمد، معلم أول نشاط، وهالة عبد الحميد، معلم أول دراسات اجتماعية، ويارا عبد المنعم، أخصائى صحافة.
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور
فعاليات متنوعة للنشاط الثقافى بقسم التربية المتحفية بمتحف النوبة.. صور
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