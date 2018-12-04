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أخبار العالم

أمير الكويت يتلقى رسالتين من خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
أ ش أ
تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء رسالتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

والتقى أمير الكويت - فى قصر بيان - المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ حيث نقل له رسالة من خادم الحرمين الشريفين، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة الى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما التقى أمير الكويت، فى قصر "بيان" بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، والوفد المرافق لها؛ حيث سلمته رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين، وآفاق تطويرها، فضلا عن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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