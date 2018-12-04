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رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تغيير نظم الامتحانات.. الخشت: بدأنا نعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد وحل المشكلات لتنمية مهارة التفكير.. وعلى الطلاب أن يدركوا أنه ليست هناك إجابة نموذجية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
ياسمين سامي
  • رئيس جامعة القاهرة:
  • نسعى لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب
  • تدريس مقررين عن التفكير النقدي وريادة الأعمال بجامعة القاهرة
  • آن الأوان لاستقدام الطلاب والأساتذة الأجانب إلى جامعاتنا
  • نحتاج إلى العمل والإنتاج وربط التعليم بالاقتصاد القومي
  • تقدم الأمم والشعوب يأتي نتيجة تغيير طرق التفكير التقليدية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حدوث تحول تدريجي في نظم الامتحانات بالجامعة.

وأوضح الخشت أن هذا التحول بدأ بأسئلة الاختيار من متعدد، كخطوة أولى نحو تغيير طرق الامتحانات، وبالتالي تغيير طرق التفكير، قائلا: "على الطلاب أن يدركوا أنه ليست هناك إجابة نموذجية، ولكن لابد من التفكير بطرق مختلفة، فالصواب ليس واحدًا بل هو متعدد، وهذا ما تم وضعه الاعتبار عند وضع سؤال حل المشكلات".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الخامس لقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، وبحضور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب، والدكتور حسن حنفي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة هدى الخولي، رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب، إلى جانب حضور عدد من أساتذة الفلسفة من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

وقال الخشت إن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل للطلاب لتطوير العقل المصري، مشيرًا إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير لدى الفرد، مضيفًا أن طلاب الجامعة سيقومون بدراسة مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال اللذين من شأنهما تنمية طرق التفكير العلمي لديهم.

وأوضح أن تقدم الأمم والشعوب يأتي نتيجة تغيير طرق التفكير التقليدية، مثلما فعل الفلاسفة الذين غيروا مجتمعاتهم، مثل مارتن لوثر وماركس وچون ديوي وغيرهم، قائلًا: "إننا مازلنا نعيش في عصر البعثات منذ عهد محمد علي، ولابد من تجاوز هذا العصر عن طريق استقدام الطلاب والأساتذة الأجانب إلى جامعاتنا"، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة ترحب بالطلاب الأجانب للدراسة بكلياتها وتخصصاتها المختلفة، وهو ما يثري حركة الالتقاء الثقافي والفكري بين الشعوب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تنتقل إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التي تهتم بالتطبيق وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة الوطنية والمساهمة في حل المشكلات القومية، وشدد على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة، وذلك بالعمل والإنتاج وربط التعليم بالاقتصاد القومي.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى الخولي، رئيس قسم الفلسفة، أن اليوم العالمي للفلسفة يأتي هذا العام متزامنا مع الاحتفال الــ٧٠ لإعلان حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه مديرة اليونسكو، قائلةً: "إننا في هذا المؤتمر نؤكد مقولتين هامتين، قول ديكارت أنا افكر إذن أنا موجود، وقول سقراط اعرف نفسك، حيث إن لدى الإنسان الكثير ليقدمه إذا انتقل من الفكر المجرد إلى التطبيق، وهذا ما ينادي به الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة".

يشار إلى أن المؤتمر الدولي الخامس للفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ناقش على مدار عدة جلسات عددا من المحاور المتعلقة بالفلسفة، والتربية والأخلاق، ونقد الموروث، والتحول من التفكير النظرى إلى التطبيق.
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