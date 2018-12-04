صبا مبارك تخطف الأنظار على انستجرام بهذه الإطلالة

ظهرت الفنانة الاردنية صبا مبارك بإطلالة مميزة وانيقة في الاحتفالية التي اقامتها ماركة بلجاري ومجلة أنجيما.



ونشرت صبا صورًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرتدية فستان أحمر قصير مع اعتمادها على الشعر القصير و حذاء فضي.



الجدير بالذكر أن آخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل طايع الذي عرض في رمضان 2018 مع الفنان عمرو يوسف وحقق نجاحا كبيرًا.





