حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الشعر بعد الجنابة واجب على الرجل والمرأة.





وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم غسل المرأة لشعرها بعد الجنابة حرصاً على عدم إتلاف الشعر؟»، أنه لم توجد فى الشريعة شئ يسمى حرصاً على عدم إتلاف الشعر فلو أن إمرأة غسلت شعرها وترتب على ذلك سقوط لشعرها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب الأمين ففى هذه الحالة هى صاحبة عذر طبي وهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ففى هذه الحالة لها ان تنفذ كلام الطبيب، أما خشية الإتلاف بشكل عام وكلما حدث جنابة تغتسل دون ان تغسل شعرها فهذا لا يجوز ولا يرفع عنها الحدث ولا يؤدي من الطهارة من الجنابة لأن رسول الله يقول (إن تحت كل شعرة جنابة) فوجب عليها أن تغسل سائر شعرها اما صاحبة العذر فحالها يرجع الى ضرورتها ولحالتها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب العدل.



