ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الشعر بعد الجنابة واجب على الرجل والمرأة. 

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم غسل المرأة لشعرها بعد الجنابة حرصاً على عدم إتلاف الشعر؟»، أنه لم توجد فى الشريعة شئ يسمى حرصاً على عدم إتلاف الشعر فلو أن إمرأة غسلت شعرها وترتب على ذلك سقوط لشعرها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب الأمين ففى هذه الحالة هى صاحبة عذر طبي وهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ففى هذه الحالة لها ان تنفذ كلام الطبيب، أما خشية الإتلاف بشكل عام وكلما حدث جنابة تغتسل دون ان تغسل شعرها فهذا لا يجوز ولا يرفع عنها الحدث ولا يؤدي من الطهارة من الجنابة لأن رسول الله يقول (إن تحت كل شعرة جنابة) فوجب عليها أن تغسل سائر شعرها اما صاحبة العذر فحالها يرجع الى ضرورتها ولحالتها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب العدل.

وأشار إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.
loading...

ترشيحاتنا

الحكم على بديع و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد.. اليوم

شوشة يطالب رؤساء المدن بتحديد أولويات المواطن في سيناء

أول فيلم كارتون لدعم الحرب.. الجيش الأمريكي استغل جهود ديزني

المالية ترفع مخصصات المكافآت للموظفين في شهرين بـ 17.23 مليار جنيه

إعادة محاكمة بطرس غالي في إهدار المال العام.. اليوم

منع أساتذة الأزهر من الفضائيات يثير الجدل.. الجامعة: لم نستهدف أحداً بعينه وتنظيم الظهور لا يعد تخلياً عن المنهج.. والهلالي أول المتقدمين بطلب تصريح للظهور الإعلامي

اليوم.. مناقشة قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية بالدولي للكتاب

محمد هنيدي: تم فصلى من حقوق وأكاديمية الفنون لهذا السبب

بمشاركة رمضان صبحي.. هدرسفيلد يواصل السقوط بثنائية أمام بورنموث.. فيديو

شاهد.. فرنسيون يطالبون ماكرون بالاستقالة خلال زيارته لمقر أمني محترق

هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف

تركيا ترفض طعون خصم أردوغان بتهمة الإرهاب.. وتؤيد سجنه 5 أعوام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة
إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو
المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟