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خبير اقتصادي يكشف دور البنك المركزى لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أهمية الدور الذى يقوم به البنك المركزى لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وذلك فى خطة وآلية محددة موضوعة منذ مارس 2013، من أجل ضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي.

وأوضح "الإدريسي"، خلالي لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوضع الاقتصادى المصرى كان يمر بمرحلة سيئة للغاية منذ عام 2011 وحتى 2013، مما ترتب عليه انعدام ثقة المستثمرين العرب والأجانب. 

وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار الجديد للبنك المركزي المصري، الذي يتضمن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بدءًا من اليوم، يرجع إلى حجم الاحتياطى الأجنبي 44 مليون دولار، الذى لم يتحقق فى تاريخ الاقتصاد المصرى. 

ونوه إلى أن هذا القرار يعتبر قرارا إيجابيا للغاية، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الجيدة حاليا فى مصر تتطلب هذا القرار،كما أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبنفس الشروط. 
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