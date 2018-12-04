خبير اقتصادي يكشف دور البنك المركزى لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.. فيديو

أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أهمية الدور الذى يقوم به البنك المركزى لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وذلك فى خطة وآلية محددة موضوعة منذ مارس 2013، من أجل ضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي.





وأوضح "الإدريسي"، خلالي لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوضع الاقتصادى المصرى كان يمر بمرحلة سيئة للغاية منذ عام 2011 وحتى 2013، مما ترتب عليه انعدام ثقة المستثمرين العرب والأجانب.





وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار الجديد للبنك المركزي المصري، الذي يتضمن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بدءًا من اليوم، يرجع إلى حجم الاحتياطى الأجنبي 44 مليون دولار، الذى لم يتحقق فى تاريخ الاقتصاد المصرى.



