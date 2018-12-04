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برلمان

مستقبل وطن يفتتح مقره بروض الفرج ويوقع بروتوكولا لتعليم الكبار بالقليوبية.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نظم حزب مستقبل وطن، عدة فعاليات على مدار يوم أمس، الاثنين، أهمها، افتتاح أمين الحزب بمحافظة القاهرة، مقرا فرعيا جديدا للحزب بمنطقة روض الفرج.

وأبرم الحزب بروتوكولا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والإعلان، لتنظيم فصول محو الأمية، لتغطية بعض قرى محافظة القليوبية، وتنظيم ندوة حول مخاطر الإدمان بقاعة كريستال بشبرا الخيمة، وشارك فيها عدد من الأخصائيين فى مجال مكافحة الإدمان والصحة النفسية وبحضور بعض أعضاء الحزب.

ونظم الحزب زيارة لمدرسة التربية الفكرية بمدينة دمياط، واضطلع أمين الحزب بمحافظة دمياط بتوزيع الهدايا وشهادات التقدير على بعض ذوى تحدى الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
مستقبل وطن يفتتح مقره بروض الفرج ويوقع بروتوكولا لتعليم الكبار بالقليوبية.. صور
مستقبل وطن يفتتح مقره بروض الفرج ويوقع بروتوكولا لتعليم الكبار بالقليوبية.. صور
مستقبل وطن يفتتح مقره بروض الفرج ويوقع بروتوكولا لتعليم الكبار بالقليوبية.. صور
مستقبل وطن يفتتح مقره بروض الفرج ويوقع بروتوكولا لتعليم الكبار بالقليوبية.. صور
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