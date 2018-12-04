دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام ببرنامج تدريبي للشباب في دمياط

نظمت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، البرنامج التدريبي عن دور وسائل الإعلام في صناعة وتشكيل الرأي العام تحت عنوان "الإعلام السياسي" بقاعة إعداد القادة بالمديرية.



وحضر البرنامج الدكتور محمد أحمد فضل الحديدي مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب - جامعة دمياط.



ويهدف البرنامج إلى شرح ماهية الرأي العام ومقوماته ومدى تأثير وسائل الإعلام في الرأي العام وتشكيل اتجاهات الجمهور، وكذلك دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام.



وتطرق البرنامج إلى دور وسائل الإعلام في صناعة وتشكيل الرأي العام تحت عنوان "الإعلام السياسي" والذي يمثل أحد أهم الزوايا التى تشكل الرأي العام.