حكم مبيت المرأة المعتدة خارج بيتها لقضاء بعض حاجاتها وزيارة الطبيب

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.





وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز لأمى العجوز المعتدة السفر معى لقضاء بعض الحاجات ولزيارة الطبيب؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها، مُشيراً الى أنه إذا كانت والدتكِ تستطيع ان تقضى حاجتها بنفسها وهى فى مكان أمن فلا تنقليها من منزلها.



