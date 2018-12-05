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ديني

حكم مبيت المرأة المعتدة خارج بيتها لقضاء بعض حاجاتها وزيارة الطبيب

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:53 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية. 

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز لأمى العجوز المعتدة السفر معى لقضاء بعض الحاجات ولزيارة الطبيب؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها، مُشيراً الى أنه إذا كانت والدتكِ تستطيع ان تقضى حاجتها بنفسها وهى فى مكان أمن فلا تنقليها من منزلها.

وأشار الى أنه إذا كانت لا تستطيع أن تقضى حاجتها بنفسها ولا تستطيع الذهاب للطبيب بمفردها وكانت زيارته واجبة وتتكلف أكثر من يوم ولا يمكن أن تعود فى نفس اليوم التى تقيم فيه ففى هذه الحالة الضرورة تقدر بقدرها والميسور لا يسقط بالمعسور، فيجوز أن تنقليها وتجليسيها معكِ ولكن بذلك ستكون نقلت عدتها وهناك بعض الفقهاء أجازوا لمن كان حاله بهذا الشكل أن ينقل عدتها اى تقضى الـ 4 شهور والـ10 ايام فى المكان الجديد.
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