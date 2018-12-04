‎التنمية المحلية: نسعى للقضاء على انتشار عمالة الأطفال في التوك توك.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت خطة لتقنين خطوط سير مركبات "التوك توك" بحيث تبتعد تماما عن الشوارع الرئيسية والأحياء والطرق السريعة فى جميع المحافظات.



وقال "قاسم"، في مدخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن خطوة اهتمام الوزارة بترخيص "التوك توك" سوف يترتب عليه القضاء على "عمالة الأطفال"، وذلك لأن الترخيص يوضح أن "التوك توك" هو مركبة نارية لا يقودها إلا من هو فوق السن القانونية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الترخيص نفسه سيتضمن "تعريف خط السير" وستتم مصادرة "المركبة" فور المخالفات، وهو القرار الذى سيطبق فى جميع المحافظات.



وأضاف أنه تم ترخيص 53% مما تم حصره من عدد التكاتك منذ شهرين، حيث تم تقنينهم للسير في المناطق غير المخططة والقرى والنجوع، وعدم تواجدها في المناطق والشوارع الرئيسية.

