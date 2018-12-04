شوشة: ذوو الاحتياجات الخاصة شركاء في التنمية علي أرض سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن ذوي الاحتياجات الخاصة، هم شركاء أساسيون في التنمية والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية على أرض سيناء.



ووعد المحافظ، خلال احتفال مديرية التربية والتعليم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية بالعريش، بقضاء يوم كامل مع طلبة وطالبات المدرسة الفكرية بالعريش خلال الأيام المقبلة.



أشار المحافظ إلي أنه يطلق عليهم ذوي الإمكانيات الخاصة وليس أي تسمية أخري لما شاهده من مواهب وإمكانات عظيمة من خلال العروض التي تم تقديمها خلال الاحتفال..مشيرًا إلي أنه يشعر بالسعادة والفخر تجاه طلاب المدرسة الفكرية.



ووجه المحافظ التحية إلى جميع المدرسين بالمدرسة الفكرية وإلى أولياء أمور ذوي الإحتياجات الخاصة لما يتحملوه من صعاب في تعزيز الثقة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.



بدورها أكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم أن احتفالية التربية والتعليم بذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية وبحضور المحافظ.



وأضافت مرتجي، أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوقهم..وتمتع هؤلاء الأشخاص بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلي قدم المساواة مع الآخرين.



أشارت وكيل الوزارة أن الاحتفال تضمن عددا من الأغاني والفقرات الشعرية الوطنية لطلاب مدرستي النور للمكفوفين والتربية الفكرية ، بجانب مسرحية عن الشهداء واستعراض لطلبة الأمل للصم.



وعلى هامش الاحتفال قام المحافظ ونائبه ووكيل وزارة التربية والتعليم بافتتاح معرض للمنتجات اليدوية واللوحات المدرسية لطلبة المدرسة، إلى جانب تكريم عدد من المهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة.



حضر الاحتفال اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والمهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري جاسر، مدير عام ادارة العريش التعليمية، وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، ومحمد سعد، مدير المدرسة وعدد من القيادات التعليمية ومجلس الأمناء.