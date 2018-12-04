الحلبي: مصر قادرة على مواكبة التطور العالمي في تصنيع الأسلحة ..فيديو

قال الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الجيش المصري قادر على الدخول كمنافس في تنظيم معارض التسليح بين الدول العظمى التي كانت لها تجارب سابقة بعد تنظيمها النسخة الأولي من معرض " إيديكس".





وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" بفضائية "MBC مصر 2"، اليوم "الثلاثاء"، أن الجيش المصري لديه خبرة متعددة في مجالات القتال والحروب التقليدية وغير التقليدية، لافتا إلى أن الجيش شارك في العديد من التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول العظمي من قبل، كما أنه قادر على التعامل مع منظمات متعددة بخلاف قدرته على التصنيع العسكري.





وأشار المستشار بأكاديمية ناصر إلى أن هناك مؤشرات نجاح كبيرة للمعرض مثل حضور 373 شركة من 41 دولة وحضور 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي، موضحا أنه سيتم عقد هذا المعرض مرة أخرى عام 2020.



