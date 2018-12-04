محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لماراثون جامعة المنصورة لدعم مستشفى 57357

أعطى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم إشارة البدء لماراثون شباب جامعة المنصورة ومستشفى 57357، الذي يهدف إلى دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.



وقال شاروبيم إن هذا المستشفى أقيم من خلال جهود المجتمع المدني ونحن نتميز في محافظة الدقهلية بمجتمع مدني فاعل ونشط ومحب للخير ومنتمي لمحافظته، كما أننا نعمل على زيادة أواصر التعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة الزاخرة بعلمائها وأساتذتها والعاملين بها، والتي تعد بيت الخبرة الأول للمحافظة.



وقدم المحافظ التحية لأبناء جامعة المنصورة من الطلاب، قائلا أنتم الذين ستقودون مصر إلى المستقبل ونحن نثق في قراراتكم على التفوق والإبداع ليس فقط في الدراسة ولكن في كل المجالات التي تفيد وطنكم مصر.