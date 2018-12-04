تضامن المنوفية: صرف 177 ألفا و700 جنيه مساعدات لأصحاب الأمراض المستعصية

قالت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إنه تم صرف 177 ألفًا و700 جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية علي نطاق محافظة المنوفية ضمن فعاليات مبادرة الحماية والرعاية والتنمية المتكاملة لمرضى الأمراض المستعصية وأسرهم ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية من خلال الأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفيات العامة بجميع مراكز المحافظة .





وأعلنت وكيل وزارة الشئون الإجتماعية أنه بلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات المالية 126 أسرة من أصحاب الأمراض المستعصية علي مستوى المحافظة ، كما أشارت النادي إلي أنه من المستهدف أن تستكمل المبادرة أنشطتها بجميع مستشفيات المحافظة لتوفير نفقات العلاج للمرضى والتخفيف من معاناتهم وآلامهم .



