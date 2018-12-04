بيع وحدات سكنية وإدارية ومحلات بالمزاد العلني فى استاد شبين.. الأحد

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع إدارة التسكين بديوان عام محافظة المنوفية، عقد مزاد علنى يوم الأحد المقبل على أن تعقد الجلسة بقاعة الاستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم.



يأتي ذلك لبيع (15) محلا بمدينة الشهداء، (3) محلات بأرض الحملة الميكانيكية بقويسنا، (5) محلات بارض المليون كتكوت بسرس الليان، (15) وحدة سكنية بحي غرب شبين الكوم، (4) وحدات إدارية بمدينة الشهداء، (1) وحدة إدارية باسطنها مركز الباجور، و(20) وحدة متميزة بمنوف أرض الإيواء.



علمًا بأنه تم بدء بيع كراسات الشروط والمواصفات بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية شرق مبني السجن العمومي الأحد الموافق 2 /12 /2018 سعر الكراسة 400 جنيه، ويتم فتح الوحدات لمعاينة الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصرًا.