ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة وتخطت جميع الدول في العمل التطوعي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
سعيد العربي
أطلق مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم، الثلاثاء، بالتنسيق مع جامعة المستقبل، والمجلس العربي للتنمية المجتمعية، أسبوع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، واليوم العالمي للهجرة، بمقر جامعة المستقبل بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة، لمدة يومين.

وقالت راضيا عاشوري، رئيس مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، إنه لابد من رفع شعار "تغيير العقليات"؛ لتحقيق التنمية المستدامة، لتنفيذ مبدأ ضرورة عدم إغفال أي أحد في الركن، سواء في ملف الهجرة أو التطوع أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت "عاشوري"، في كلمتها خلال انطلاق الأسبوع، أن الأمم المتحدة تعي هذا المبدأ وتحاول أن تطبقه، بعدم تجاهل أي طبقة من طبقات المجتمع، ليست الاقتصادية ولكن الاجتماعية، موضحة أن هذه المسئولية ليست فقط مسئولية الحكومة أو المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ولكنها مسئولية الجميع.

وأكدت أن مصر سباقة في تنظيمها المدني مقارنة بالمحيط المباشر العربي والمتوسط وما بعد المتوسط، مشددة على ضرورة تغيير عقلية التعامل مع التحديات الموجودة في مجتمعاتنا.

ولفتت إلى أن للتطوع قيما إنسانية وأخلاقية كبيرة، وأن المتطوعين هم رأس الحربة في مواجهة العديد من التحديات سواء في الحروب أو المجتمعات المهمشة والفقيرة، أو التدريس والإمدادات الطبية في وقت الحروب.

وأشارت إلى أن مصر حاضنة للهجرة لأكثر من جنسية، وأن هناك أكثر من شخص حملوا راية مصر في الفن والأدب والثقافة والسياسة ليسوا مصريين والعكس أيضا، مؤكدة أن مصر تصدر المهاجرين، ومنهم من أبدع وحصد الجوائز العالمية، وهي بلد عبور المهاجرين، قائلة "مصر فتحت بكرمها بابها على مصرعيه لليبين والسوريين والسودانيين، وغيرهم".

وأوضحت أن مصر نموذج للإنسانية في التضامن، وهو ما ظهر أيضا في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعتبر من أهم الملفات التي تحتاج إلى تغيير العقلية في التعامل معها، مؤكدة أن هناك العشرات من الشباب والفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين نجحوا في تولي العديد من المناصب الهامة، وعلى رأسهم الشاب أحمد رأفت.
الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة وتخطت جميع الدول في العمل التطوعي
الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة وتخطت جميع الدول في العمل التطوعي
الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة وتخطت جميع الدول في العمل التطوعي
الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة وتخطت جميع الدول في العمل التطوعي
الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر حاضنة للهجرة وتخطت جميع الدول في العمل التطوعي
loading...

ترشيحاتنا

السترات الصفراء تنتصر على ماكرون وتجبر باريس على التراجع

نهال نبيل تكشف سبب اختفائها بعد تتر مسلسل سارة.. فيديو

أمن الجيزة يكشف عن عصابة سرقة السجائر والتونة من محلات الهرم

طرق التسوية المناسبة لكل أنواع السمك

غيابات بالجملة في تشكيل الأهلي قبل لقاء الجونة

مباريات اليوم.. مواجهات هادئة في الدوري الإنجليزي

التنمية المحلية: ترخيص التوك توك بـ360 جنيها والتجديد 140 جنيها ..فيديو

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة توقيع اللاعب لـ بيراميدز.. فيديو

الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع بمباراة المصري والزمالك

تنفيذ حكم الإعدام فى 5 متهمين بقضايا قتل عمد بينهم سيدة بالمنيا

برلماني: قرار إزالة الملاعب الخماسية تعسفي ووزارة الرياضة أهملت في تطوير مراكز الشباب

شاهد.. لحظة اصطدام طائرة ركاب بمبنى سكني في المكسيك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

شاهد.. آثار مصرية ستباع اليوم في مزاد سوثبي بلندن

العصار يستقبل وزير دفاع الكاميرون ومدير مركز الملك عبد الله الثاني بمعرض إيديكس‎

فيديو

رسالة رئيس الوزراء الفرنسي للمواطنين المحتجين على الضرائب .. فيديو
المنباوى: هذا علاج فرط النشاط والحركة عند الأطفال .. فيديو
اللواء سعد زغلول: مصر نافست معارض عالمية تقام منذ عقود في عام واحد ..فيديو
رئيس وحدة المشاركة يتوقع مساهمة القطاع الخاص بـ20% في الموازنة.. فيديو
كمال عامر: مصر تسير بخطوات ثابتة في تطوير صناعة الأسلحة العسكرية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟