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ديني

هل الغناء والموسيقى حلال أم حرام؟

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغناء والموسيقى كلام ومعاني إن كانت حسنة فهي مقبولة وإن كانت قبيحة فهى غير جائزة وحرام. 

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل الغناء والموسيقى حرام أم حلال؟»، أنه عندما يكون الكلام به معانى رائقة وجميلة وفيه دلالات حسنة فلا مانع أن نسمعه حتى لو كان مصحوب بموسيقى لأنها ليست محرمة على الإطلاق.

وأشار الى أنه إذا كانت هذه الموسيقى صاخبة وتخرج الإنسان عن سمته الحسنة وتدعوه الى التكفير فى الذنوب والمعاصى أو الى الوقوع فى المحرمات أو كان الكلام نفسه به إسفاف وتعريض ما لا يجوز ذكره فى الكلام ووصف الحالات التى لا تكون حسنة فهذه لا تكون مقبولة فالغناء حسنة حسن ومقبوله مقبول وقبيحه قبيح.
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