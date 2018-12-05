هل الغناء والموسيقى حلال أم حرام؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغناء والموسيقى كلام ومعاني إن كانت حسنة فهي مقبولة وإن كانت قبيحة فهى غير جائزة وحرام.





وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل الغناء والموسيقى حرام أم حلال؟»، أنه عندما يكون الكلام به معانى رائقة وجميلة وفيه دلالات حسنة فلا مانع أن نسمعه حتى لو كان مصحوب بموسيقى لأنها ليست محرمة على الإطلاق.



