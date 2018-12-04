اللواء سعد زغلول: مصر نافست معارض عالمية تقام منذ عقود في عام واحد ..فيديو

قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، إن معرض "إيديكس 2018" هو النافذة التي ينظر من خلالها العالم إلى مصر وصناعاتها الدفاعية.





وأضاف "زغلول"، خلال تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية "الأولى" المصرية، أن حاضري المعرض من مختلف دول العالم؛ أجمعوا على أنه يضاهي معارض العالم في السلاح ممن لهم الخبرة التي تزيد على 20 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت خلال سنة واحدة الظهور بهذا الشكل المشرف أمام دول العالم من خلال هذا المعرض.





وأشار إلى أنهم منذ اليوم الأول للمعرض تلقوا عروضًا من العديد من الدول المشاركة بالمعرض لعقود خاصة ببعض المنتجات من الصناعات العسكرية المصرية، مما يفتح آفاق التعاون العسكري بين مصر ومختلف دول العالم.