ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اللواء سعد زغلول: مصر نافست معارض عالمية تقام منذ عقود في عام واحد ..فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:41 م
اللواء طارق سعد زغلول
اللواء طارق سعد زغلول
ندى فتح الله
قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، إن معرض "إيديكس 2018" هو النافذة التي ينظر من خلالها العالم إلى مصر وصناعاتها الدفاعية.

وأضاف "زغلول"، خلال تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية "الأولى" المصرية، أن حاضري المعرض من مختلف دول العالم؛ أجمعوا على أنه يضاهي معارض العالم في السلاح ممن لهم الخبرة التي تزيد على 20 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت خلال سنة واحدة الظهور بهذا الشكل المشرف أمام دول العالم من خلال هذا المعرض.

وأشار إلى أنهم منذ اليوم الأول للمعرض تلقوا عروضًا من العديد من الدول المشاركة بالمعرض لعقود خاصة ببعض المنتجات من الصناعات العسكرية المصرية، مما يفتح آفاق التعاون العسكري بين مصر ومختلف دول العالم.

loading...

ترشيحاتنا

طرق التسوية المناسبة لكل أنواع السمك

مظاهرات في مطار بن جوريون بعد تأخر إقلاع 9 رحلات جوية من إسرائيل

مستشفى بدرجة سلخانة.. عم جمال دخل لإجراء عملية بسيطة خرج عاجزا .. فيديو وصور

فيديوجراف| تعرف على حكاية بسملة ضحية التنمر

أول تعليق من الحكومة الفرنسية على تجميد قرار رفع الضرائب .. فيديو

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

رسالة رئيس الوزراء الفرنسي للمواطنين المحتجين على الضرائب .. فيديو

الحكومة الفرنسية تعلن تجميد رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 شهور ..فيديو

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

تنفيذ حكم الإعدام فى 5 متهمين بقضايا قتل عمد بينهم سيدة بالمنيا

إصابة شخصين بحادث تصادم بين سيارتين بصحراوى وادى النطرون

مباريات اليوم.. مواجهات هادئة في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

شاهد.. آثار مصرية ستباع اليوم في مزاد سوثبي بلندن

العصار يستقبل وزير دفاع الكاميرون ومدير مركز الملك عبد الله الثاني بمعرض إيديكس‎

فيديو

رسالة رئيس الوزراء الفرنسي للمواطنين المحتجين على الضرائب .. فيديو
المنباوى: هذا علاج فرط النشاط والحركة عند الأطفال .. فيديو
اللواء سعد زغلول: مصر نافست معارض عالمية تقام منذ عقود في عام واحد ..فيديو
رئيس وحدة المشاركة يتوقع مساهمة القطاع الخاص بـ20% في الموازنة.. فيديو
كمال عامر: مصر تسير بخطوات ثابتة في تطوير صناعة الأسلحة العسكرية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟