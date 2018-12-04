كشف سر جديد عن أهرامات الجيزة ..فيديو

مازالت الأهرامات الثلاث مجالًا للتأويل والحيرة بين العلماء، فبينما أقيمت لتكون مقبرة يدفن فيها الملوك قديمًا، أو مصدرا للطاقة، مازال العلماء يدرسون حقيقة بنائها والهدف من ورائها.



ليست "مقبرة" ولكنها "مصدرًا للطاقة" وآلة عملاقة قادرة على إنتاج وإرسال ترددات الكهرومغناطيسية، ومختلف أنواع الطاقة، هذا أخر ما توصل إليه العلماء حول الغرض المنشود من بناء المصريين القدماء أهرامات الجيزة.



وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن البناء الداخلي للهرم الأكبر، يشبه إلى حد كبير محطة توليد الكهرباء الحديثة، كما أنه لا وجود لأي مومياء داخله.



كما أشار التقرير إلى أن الهرم الأكبر يشبه محطة الطاقة العملاقة التي بدأت شركة "تسلا" الأمريكية بتشييدها في قارة أستراليا، لتوليد الطاقة، هذا إلى جانب أن بنية الهرم الأكبر، تجعله قادرا على استخدام الخصائص الطبيعية للأرض، من أجل خلق وإنتاج كمية كبيرة من الطاقة.



وقال صاحب النظرية الأثري "عبد الحكيم حكيمويان" "من تلك البقعة كما تعلمون كانت الطاقة ربما تكون مستمدة من الأرض، ويظهر من الحفريات أنهم كانوا يحاولون التحكم في تدفق هذه الطاقة واستخدامها لأغراضهم الخاصة".



وتطرق التقرير إلى أن سبب قيام الفراعنة لتشييد أهرامات الجيزة، هو رغبتهم في السيطرة على المياه في هضبة الجيزة. والتي عرفت بأنها منطقة مليئة بقنوات المياه الجوفية، وبالتالي يولد التدفق الكبير للمياه التي تمر عبر التجاويف تحت الأرض على إنتاج تيار كهربائي يعرف باسم "الكهرباء الفيزيائية".



